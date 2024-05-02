Все томские фонтаны заработают к 9 мая
Большинство томских фонтанов расконсервировано и прошло проверку инженерных систем. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Уточняется, что сейчас не работают только два фонтана — «Гранитный шар» и в Сквере студенческих отрядов на Красноармейской.
— Надо дождаться устойчивой тёплой погоды — к сожалению, по ночам ещё бывают заморозки. Постараемся, чтобы к 9 мая всё заработало, — цитирует пресс-служба начальника МКУ «Инженерные сооружения» Алёну Валишеву.
Ранее сообщалось, что томские фонтаны планировали запустить к первому мая, если позволит погода.
Всего в Томске семь городских фонтанов: на Ново-Соборной площади, в Буфф-саду на ул. Вершинина, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов на ул. Красноармейской.
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