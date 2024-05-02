Все томские фонтаны заработают к 9 мая

2 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Большинство томских фонтанов расконсервировано и прошло проверку инженерных систем. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что сейчас не работают только два фонтана — «Гранитный шар» и в Сквере студенческих отрядов на Красноармейской.

— Надо дождаться устойчивой тёплой погоды — к сожалению, по ночам ещё бывают заморозки. Постараемся, чтобы к 9 мая всё заработало, — цитирует пресс-служба начальника МКУ «Инженерные сооружения» Алёну Валишеву.

Ранее сообщалось, что томские фонтаны планировали запустить к первому мая, если позволит погода.

Всего в Томске семь городских фонтанов: на Ново-Соборной площади, в Буфф-саду на ул. Вершинина, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов на ул. Красноармейской.

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