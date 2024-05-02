18+
18+
РЕКЛАМА

Все томские фонтаны заработают к 9 мая

Городское благоустройство, Томские новости, фонтаны благоустройство город интересные новости Томска Все томские фонтаны заработают к 9 мая

Большинство томских фонтанов расконсервировано и прошло проверку инженерных систем. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что сейчас не работают только два фонтана — «Гранитный шар» и в Сквере студенческих отрядов на Красноармейской.

— Надо дождаться устойчивой тёплой погоды — к сожалению, по ночам ещё бывают заморозки. Постараемся, чтобы к 9 мая всё заработало, — цитирует пресс-служба начальника МКУ «Инженерные сооружения» Алёну Валишеву.

Ранее сообщалось, что томские фонтаны планировали запустить к первому мая, если позволит погода.

Всего в Томске семь городских фонтанов: на Ново-Соборной площади, в Буфф-саду на ул. Вершинина, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов на ул. Красноармейской.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Уровень Томи в районе Томска продолжает снижаться

17 апреля 2024
Томские новости

Поезд Томск-2 — Асино возобновит курсирование в воскресенье

23 апреля 2024
Томские новости

Томские спасатели помогли косуле, застрявшей в заборе

27 апреля 2024
Томские новости

Томичей приглашают на выставку пожарной техники

26 апреля 2024
Томские новости

«Ростелеком» призывает согласовывать земляные работы

25 апреля 2024
Томские новости

В Томской области Ледоход на Оби приближается к Чаинскому району

22 апреля 2024
Томские новости

В Томске во время ремонта томской поликлиники нашли два старинных письма

10 апреля 2024
Томские новости

На днях томичей ждут дожди и грозы

27 апреля 2024
Томские новости

Томск появится на десятирублевых монетах

2 мая 2024