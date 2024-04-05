Томские фонтаны заработают к первому мая

5 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томские фонтаны планируют запустить к первому мая, если позволит погода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что до этого времени специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» должны провести расконсервацию объектов, а также смонтировать и проверить электрооборудование.

— Совсем скоро мы начнём проверку чаш, целостность насосов, других важных конструкций, чтобы, если погода позволит, встретить май красиво, — цитирует пресс-служба руководителя МКУ «Инженерная Защита Сооружений» Алёну Валишеву.

Всего в Томске семь городских фонтанов: на Ново-Соборной площади, в Буфф-саду на ул. Вершинина, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов на ул. Красноармейской.

Напомним, в прошлом году томские фонтаны запустили с небольшой задержкой. Они заработали 3 мая. Тогда причиной переноса запуска фонтанов стала плохая погода.

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