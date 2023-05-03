Фонтаны заработали в Томске с небольшой задержкой

Сегодня, 3 мая, в Томске заработали фонтаны.

Как уточняет пресс-служба мэрии, предполагалось, что их запустят к 1 мая. Однако включение фонтанов пришлось перенести из-за холодной погоды.

Напомним, в этом году расконсервация фонтанов началась 13 апреля. Процесс был завершен 26 апреля.

Сейчас в собственности Томска находится семь фонтанов: на площади Новособорной, в Буфф-саду, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов (ул. Красноармейская).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».