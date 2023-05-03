Фонтаны заработали в Томске с небольшой задержкой
3 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания
Сегодня, 3 мая, в Томске заработали фонтаны.
Как уточняет пресс-служба мэрии, предполагалось, что их запустят к 1 мая. Однако включение фонтанов пришлось перенести из-за холодной погоды.
Напомним, в этом году расконсервация фонтанов началась 13 апреля. Процесс был завершен 26 апреля.
Сейчас в собственности Томска находится семь фонтанов: на площади Новособорной, в Буфф-саду, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов (ул. Красноармейская).
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