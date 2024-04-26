В Томске Лагерный сад обработают от клеще к майским праздникам

Лагерный сад Томска обработают от клеще в ночь на воскресенье, 28 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

— Перед обработкой выходят энтомологи, которые дают окончательное разрешение. Кроме того, многое зависит от погоды, должно быть сухо и маловетренно, иначе эффекта от распыления препарата не будет. К майским праздникам планируем начать с Лагерного сада, после планово обрабатывать остальные муниципальные территории, — цитирует пресс-служба заместителя начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Улкера Велиева.

Всего специалисты планируют обработать от клещей около 800 гектаров городских парков, скверов, рекреационных и других озелененных территорий, а также кладбища. Специалисты будут работать в Лагерном саду, на тропе здоровья в районе стадиона «Политехник», пл. Ново-Соборной, парке отдыха у Белого озера, сквере Ворошилова, Михайловской и Березовой рощи, парк у ДНТ «Авангард» и в других местах. Всего на обработку территории от клеще направят около 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с начала сезона в Томской области клещи покусали 145 человек. Из них большую часть — в последнюю неделю.

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