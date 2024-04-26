Клещи покусали более 140 человек в Томской области

26 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

С начала сезона в Томской области 145 человек обратились в пункты и кабинеты серопрофилактики с присасыванием клеща. При этом в последнюю неделю по этому поводу поступило 117 обращений.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, первый случай присасывания клеща в этом году был зафиксирован 5 апреля. Больше всего обращений — 78 — поступило из Томска. На втором месте Асиновский район с 13 присасываниями.

— Экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином должна проводиться в течение 72 часов после присасывания клеща для блокировки вирусных агентов. Для обращения в медицинское учреждение по этому поводу достаточно документа, удостоверяющего личность. В 2024 году вакцина иммуноглобулина закуплена в достаточном количестве, ее дефицита в медучреждениях нет, — отметила на прошедшей в медиацентре РИА Томск пресс-конференции начальник отдела медицинской профилактики областного департамента здравоохранения Римма Волошина.

Специалисты прогнозируют пик обращений в начале мая, когда теплая погода будет способствовать массовому выезду на приусадебные участки и прогулкам на свежем воздухе.

Томичей просят обращать внимание на симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии в организме инфекции, переносчиком которой могут быть клещи. В течение недели после контакта с насекомым может фиксироваться высокая температура и головная боль, которые не купируются медикаментозно.

В Томске пункты серопрофилактики работают круглосуточно, без выходных и расположены в Межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74), МСЧ №2 (ул.Б.Куна, 3) и Детской больнице №1 (Московский тракт, 4). Для жителей районов круглосуточно открыты кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций районных больниц.

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