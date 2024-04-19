Уровень воды Томи в районе Томска снизился на метр

19 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске после прорыва ледового затора в районе Северного моста зафиксирован спад уровня воды в Томи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

По его словам, к обеду по сравнению с утренними данными Томь в районе Речного вокзала опустилась на один метр. В районе Коммунального моста — на 119 сантиметров. Уровень воды в Ушайке на Лермонтова также опустился на метр.

«Пока непростая ситуация у нас в районе Степановки — там подтопило дорогу в пос. Ново-Карьерном. Домам сейчас угрозы нет», — отметил мэр.

Напомним, по данным на утро в связи с образованием затора у Северного моста был зафиксирован рост уровня воды в Томи. Однако позже ледовая преграда была прорвана.

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