18+
18+
РЕКЛАМА

Уровень воды Томи в районе Томска снизился на метр

Паводок, Томские новости, паводок ледоход интересные новости Томска снижение уровня воды Уровень воды Томи в районе Томска снизился на метр

В Томске после прорыва ледового затора в районе Северного моста зафиксирован спад уровня воды в Томи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

По его словам, к обеду по сравнению с утренними данными Томь в районе Речного вокзала опустилась на один метр. В районе Коммунального моста — на 119 сантиметров. Уровень воды в Ушайке на Лермонтова также опустился на метр.

«Пока непростая ситуация у нас в районе Степановки — там подтопило дорогу в пос. Ново-Карьерном. Домам сейчас угрозы нет», — отметил мэр.

Напомним, по данным на утро в связи с образованием затора у Северного моста был зафиксирован рост уровня воды в Томи. Однако позже ледовая преграда была прорвана.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Музыка чисел. Что увидят томичи на выставке личных вещей Эдисона Денисова

22 марта 2024
Томские новости

В Томске зацвела «Снежная королева», которая немного пахнет кошкой

29 марта 2024
Томские новости

Затор на Томи у Северного моста прорвало

19 апреля 2024
Томские новости

Открыт благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительный забег «Мохнатый кросс»

22 марта 2024
Томские новости

Томский Underground отметит 20-летие серией ярких концертов

2 апреля 2024
Томские новости

Томский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание

30 марта 2024
Томские новости

Мужчина отравил воду в трех колодцах после ссоры со знакомой в одном из сел Томской области

26 марта 2024
Томские новости

Ледоход на Томи в Томске ожидается в середине апреля

28 марта 2024