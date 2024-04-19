Ледоход на Томи прошел территорию Томска, уровень воды в реке вырос почти на метр

19 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Андрей Кузнецов, из архива издания

Минувшей ночью голова ледохода на Томи миновала Томск. Образовался небольшой затор в районе Северного моста, однако, дальше река очистилась, сообщил в своём телеграм-канале мэр Дмитрий Махиня.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС отмечают, что уровень воды в Томи в районе Лагерного сада и Речвокзала увеличился соответственно на 99 и 95 сантиметров. При этом опасные отметки на указанных выше постах не превышены. Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада составляет 790 сантиметров при критической отметке в 890. В районе речного вокзала до опасного уровня осталось 4 сантиметра. У Козюлино Томь поднялась на 9 сантиметров — до 963 при критической отметке в 980.

Уровень воды в Оби в районе Победы снизился на 52 сантиметра, в районе Молчаново вырос на 14 сантиметров, в районе Колпашева на 17 сантиметров, в районе Каргаска и Александровского соответственно вырос на 30 и 11 сантиметров. Критические отметки превышено только в районе села Никольское, где Обь поднялась на 120 сантиметров до уровня в 1 125 сантиметров при опасной отметке в 864.

В Томской области сотрудники ГУ МЧС контролируют пять переливов автодорог. Два на трассе Иштан — Никольское, Никольское — Карнаухово, Победа — Кулманы и на участке от томского коммунального моста до СНТ «Рудники».

В зоне затопления находятся 367 приусадебных участков, 4 жилых и 20 дачных домов.

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