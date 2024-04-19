Затор на Томи у Северного моста прорвало

19 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Андрей Кузнецов, из архива издания

Томь прорвала затор перед Северным коммунальным мостом. Река пошла, сообщает пресс-служба мэрии.

— Мы продолжаем наблюдение на всех водомерных постах, это продолжится до того момента, пока ситуация на реках Томска станет полностью безопасной. Всегда на связи с МЧС, дежурными подтопляемых участков, чтобы быть всегда наготове. Томичи всегда могут позвонить в 005, если понимают, что оказались в ситуации, когда нужна помощь, — сказал директор МКУ «Оперативно-дежурная служба» г. Томска Максим Мальцев.

В сообщении отмечается, что на берегах водоемов дежурят волонтеры, чтобы не подпускать людей на опасные участки, покрытые льдом.

Ранее сообщалось, что ледоход на Томи в прошел территорию Томска, уровень воды в реке вырос почти на метр.

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