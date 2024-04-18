Томичей приглашают на чемпионат по скороговоркам

18 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Чемпионат по скороговоркам в Томске пройдет в рамках Тотального диктанта в пятницу, 19 апреля, сообщают организаторы.

Гостей ждет вечер в компании филолога и киноведа Ады Бернатоните. К участию приглашаются все желающие старше 18 лет — специальной подготовки не потребуется. Лучшие скороговорщики получат подарки от Тотального диктанта.

Мероприятие стартует в 18.00 в гастрохолле «Лампочка» на пр. Кирова, 5/13.

Участие в чемпионате бесплатное. Зарегистрироваться на него можно здесь.

18+

Напомним, в этом году Томск стал столицей юбилейного Тотального диктанта. В связи с этим организаторы подготовили мероприятия, посвященные языку, литературе и коммуникации: лекции, интенсивы, показ фильмов, развлекательные выступления и детский квест.

Подробнее узнать о мероприятиях Тотального диктанта в Томске можно здесь.

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