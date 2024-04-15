Томичей приглашают на юбилейный Тотальный диктант

15 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В субботу, 13 апреля, в Томске стартовала регистрация на участие в ежегодной просветительской акции Тотальный диктант. В этом году наш город стал столицей акции.

Как уточняют организаторы, главной площадкой Тотального диктанта является конгресс-центр «Рубин». Здесь будет диктовать текст российская писательница и журналист Анна Матвеева.

Другими площадками акции в Томске станут арт-пространство Zalisha, Центр татарской культуры, Российско-немецкий дом, Первый музей славянской мифологии, музей «Следственная тюрьма НКВД», Художественный музей и котокафе.

Читать тексты будут руководитель литературно-драматургической части Томского ТЮЗа, обозреватель «Томского Обзора» Мария Симонова, книжный блогер Наталья Суховейко, поэт Даниил Пяткин, философ, писатель, популяризатор науки Кристина Быкова и другие.

А еще в Томске организуют две площадки, где диктант напишут участники с нарушениями зрения, слуха и маломобильные жители, а также площадка теста TruD для иностранных студентов. Акция пройдет и во всех районах Томской области.

«Одной из главных особенностей Тотального диктанта в Томске станут „Тотальные недели“ — мероприятия, которые посвящены языку, литературе и коммуникации. Они будут представлены не только томскими экспертами, но и другими просветителями. Мероприятия включают в себя лекции, интенсивы, показ фильмов, развлекательные выступления и детский квест», — отмечают организаторы.

Также в честь юбилея Тотального диктанта в Томске появится туристический маршрут, рассказывающий о литературной истории города. Его торжественное открытие запланировано на 19 апреля. С этого дня по маршруту можно будет ходить с аудиогидом. А 18 мая, после церемонии закрытия сезона Тотального диктанта, состоится открытая экскурсия для всех желающих (регистрация на нее откроется в мае).

Зарегистрироваться на очные площадки Тотального диктанта можно на городской странице сайта, для регистрации потребуется авторизация. С программой «Тотальных недель» можно ознакомиться во ВКонтакте.

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