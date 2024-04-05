Томский проект получил приз национальной премии «Серебряный лучник»

5 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Арт-проект томского телеграм-канала «Город не бесит» MonsTrees получил специальный приз жюри национальной премии «Серебряный лучник». Церемония вручение прошла 4 апреля в Москве.

Организаторы напоминают, что на региональном этапе проект удостоился приза зрительских симпатий. Еще один томский проект — фестиваль искусства и чтения «ТОМ» — попал в шорт-лист премии.

Также среди обладателей премии индустриальная рок-опера «Сейчас не случается дважды» с участием работников «Азота», которой завод отметил в 2023 году день предприятия, на региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь стала победителем в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа». Члены жюри национальной премии по итогам сезона объявили кузбасскую рок-оперу «Лучшим региональным проектом».

В «короткий список» национального «Серебряного Лучника» в этом году также вошли проекты из сибирского шорт-листа — сибирский гастрономический фестиваль ТАЙГАСТРО (Красноярск), выставка «Городские полярники» (Норильск), плавательный экокэмп и заплывы X-Waters Baikal 2023 компании Эн+ (Иркутск) и проект «А вы знаете, что производит кемеровский „Азот“?».

Участие региональных специалистов по коммуникациям в премии «Серебряный Лучник» — Сибирь дает им возможность заявить о себе и в федеральном конкурсе. Десять проектов, выбранных сибирским жюри и исполнительной дирекцией, могут подавать заявку на национальный «Серебряный Лучник», не оплачивая регистрационный взнос (участие в региональном конкурсе все еще бесплатно). Лауреат гран-при в Сибири сразу же выходит в шорт-лист национальной премии, минуя отборочный этап.

Заявочная кампания XV региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь стартует в октябре. В конкурсе смогут участвовать проекты, реализованные в Сибири в 2024 году. Оператором премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

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