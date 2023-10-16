На улицах Томска появились монстры MonsTree

16 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Дмитрий Поляков

В Томске стартовал арт-проект MonsTree, направленный на привлечение внимания к бережному отношению к зеленым насаждениям на улицах города. В его рамках у поврежденных деревьев и кустарников появляются харизматичные «глаза». Автором проекта стал томский урбанистический паблик «Город не бесит».

«Деревья — это одна из важнейших составляющих комфортного, современного и экологичного города. Без деревьев и кустарников — мрак, тлен и уныние, — отмечает создатель „Город не бесит“ Дмитрий Поляков. — В Томске есть множество засохших или почти мёртвых деревьев: стволы, сухостой, пни, торчащие коряги и старые корни. Есть деревья, пострадавшие от действий коммунальщиков, часть просто отжили свой срок и их нужно заменять на новые. Необходимо высаживать крупномеры, следить за их приживаемостью, при засыхании производить замену».

В попытках обратить внимание на эту проблему, участники проекта MonsTree решили создавать арт-объекты из пострадавших засохших деревьев, приклеивая им «глаза» из раскрашенных березовых брусков.

Так выглядит рабочий процесс — из березы изготавливают заготовки для глаз Фото: Дмитрий Поляков

«Умершее и засохшее дерево становится уникальным арт-объектом. На него обращают внимание, люди начинают фотографировать, показывать друзьям и знакомым. Появляются новые городские точки притяжения. Безликие улицы, места и закоулки обретают свои достопримечательности, — отмечает Дмитрий Поляков. — Каждый такой „монстр“ — это маркер, „красный флаг“ того, что конкретное дерево требуется убрать и заменить крупномерным аналогом. Не „прутиком“, а именно достаточно взрослым саженцем».

В рамках проекта создана карта «Монстров», где отмечено каждое дерево с «глазами», указано его имя и характер. Организаторы уже объявили конкурс на поиск наибольшего количества «Монстров». Сейчас томичей призывают фотографироваться с «монстрами» и выкладывать снимки в социальных сетях с хэштегом #монстри.

Готовые спилы для «глаз» Фото: Дмитрий Поляков

Авторы проекта планируют, что он будет длиться два месяца и закончится итоговым мероприятием с фотоотчетом и раздачей призов.

«Томский Обзор» — информационный партнер MonsTree.

У всех объектов глаза разные, и разный характер Фото: Дмитрий Поляков

Часть глаз уже смотрят на нас Фото: Дмитрий Поляков

Этот монстр напоминает горожанам, что обрезкой зелени должны заниматься арбористы, а не люди, использующие пилу, как карательный инструмент Фото: Дмитрий Поляков

А этот грустит из-за того, что в Томске до сих пор нет городской службы садовников Фото: Дмитрий Поляков

Фото: Дмитрий Поляков

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