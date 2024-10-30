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В Томске сняли клип «Мой город»

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Томичи сняли клип на одну из главных песен альбома, созданного к юбилею Томска и Томской области — «Мой город» исполнительницы ЛиNa.

Как сообщил руководитель проекта Максим Огородников, получилась трогательная ностальгическая история о женщине, которая возвращается в город студенчества спустя много времени на вечер встреч с однокурсниками.

— Съёмки прошли легко, у нас образовалась слаженная команда, потрясающий актёрский состав, который сразу нашел контакт друг с другом, — рассказал «Томскому Обзору» продюсер один из продюсеров клипа Евгений Жуков. — Атмосфера была очень ламповая и расслабленная, давно хотел снять подобную работу, где можно было бы банально большую часть времени гулять по душевным локациям. Было общее настроение сделать качественную историю, все были заряжены перенести настроение на экран как можно точнее.

Напомним, цифровая премьера музыкального альбома «420», созданного томскими авторами при поддержке продюсерского центра «Артифай» к юбилею города, состоялась 4 октября. В сборник вошло 14 композиций разных жанров — от неоклассики, поп-рока до рэпа. Работа над ним шла с июня этого года. Отбор исполнителей проходил на открытом конкурсе, по итогам которого участниками проекта стали лучшие исполнители и звукорежиссеры региона.

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