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В Томске впервые выступит популярный трубач из Франции

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В субботу, 9 ноября, в томском джаз-клубе Underground выступит известный французский автор, композитор, вокалист и мультиинструменталист Робин Пере. Концерт пройдет в рамках первого российского гастрольного тура артиста из Бордо.

— В его музыке смешались соул, джаз, фанк, поп-музыка и R&B, что позволило Робину создать свою музыкальную вселенную. Его ролики набирают в сети сотни тысяч просмотров! А теперь у нас есть возможность посмотреть на ROBINа вживую! — отметил основатель джаз-клуба Олег Усенко.

Робин Пере мастерски владеет трубой, клавишными и гитарой. Два его первых проекта — «Premier souffle» и «Interlude» — позволили музыканту утвердиться как одному из самых оригинальных и многосторонних молодых современных французских артистов. Недавно он выпустил новый сингл «J’suis OK».

Концерт пройдет в субботу, 9 ноября, в джаз-клубе Underground на ул. К. Маркса, 23а. Стоимость билетов — от 2 250 рублей.

Начало в 19.00.

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