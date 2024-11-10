На следующей неделе в Томске перекроют движение по пер. Мариинский

10 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Завтра утром, 11 ноября, в Томске перекроют движение по пер. Мариинский на участке между домами 29 и 37.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение продлится с 9.00 понедельника, до 19.00 пятницы, 15 ноября. В это время ООО «Газводстрой» будет заниматься строительством газопровода по пер. Мариинский.

В период действия ограничения движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят информацию о перекрытии при планировании маршрута по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».