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На следующей неделе в Томске перекроют движение по пер. Мариинский

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Завтра утром, 11 ноября, в Томске перекроют движение по пер. Мариинский на участке между домами 29 и 37.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение продлится с 9.00 понедельника, до 19.00 пятницы, 15 ноября. В это время ООО «Газводстрой» будет заниматься строительством газопровода по пер. Мариинский.

В период действия ограничения движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят информацию о перекрытии при планировании маршрута по городу.

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