Крупный пожар на складе овощей и фруктов произошел в Томске

15 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 14 октября, в Томске загорелся склад овощей и фруктов в Мариинском переулке, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 19.49. Ликвидировать возгорание удалось в 22.50. Площадь пожара составила 600 кв. метров.

В результате закоптились стены, обгорели вещи, продукты и обрешётка крыши по всей площади.

На месте работали 51 человек и 12 единиц техники.

Пострадавших нет.

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