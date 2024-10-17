На отличной скорости: быстрый интернет «Ростелекома» появился еще в двух селах Томской области

17 октября 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» построил 20 км волоконно-оптических линий связи в селах Чилино и Старая Ювала Кожевниковского района. В результате доступ к скоростному каналу передачи данных появился у 630 сельских домохозяйств.

«Раньше в этих селах были медные линии связи. Сейчас же жители Чилино и Старой Ювалы получили не только высокое качество передачи данных, но и возможность выбора тарифа под свой бюджет. Для населения доступны конвергентные предложения с сотовой связью, при подключении которых экономия затрат абонента может составить до 60%», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Один из топ-тарифов, которые предлагает «Ростелеком», — «Технологии выгоды. Семейный». В него входит скоростной домашний интернет с пропускной способностью до 200 Мбит/с, онлайн-кинотеатр Wink с интерактивным ТВ, 2 000 минут сотовой связи, а также 40 Гбайт мобильного трафика и 500 СМС-сообщений. При этом общение в социальных сетях и мессенджерах безлимитное.

«Ростелеком» предоставляет доступ в интернет по технологии «оптика в дом», что исключает электромагнитные и радиочастотные помехи на пути сигнала от станции до потребителя. Компания предлагает в аренду двухдиапазонные Wi-Fi-роутеры, которые функционируют на частотах 2,4 и 5 ГГц. Эти устройства гарантируют стабильное подключение для множества мобильных устройств и максимальную скорость передачи данных. Клиенты могут удобно управлять услугами через личный кабинет на сайте провайдера или воспользоваться мобильным приложением «Мой Ростелеком».

С начала года оператор построил оптику в 11 населенных пунктах Томской области. Для реализации задачи компания проложила 100 километров волоконно-оптических линий связи в Шегарском, Зырянском и Каргасокском районах.

Узнать техническую возможность и оставить заявку на подключение услуг можно на официальном сайте компании или по номеру 8 800 100 08 00

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