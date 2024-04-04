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В Томске презентуют проект о первых авиаторах «Долететь до неба»

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В четверг, 11 апреля, в Международном культурном центре Томского политехнического университета пройдет презентация проекта, посвященного первым авиаторам — «Долететь до неба». Во встрече примут участие профессиональные режиссеры, актеры и сценаристы.

Как сообщают организаторы, гости узнают о том, что такое мультимедийный спектакль-перформанс и познакомятся с командой проекта. Участники расскажут о том, какие еще мероприятия запланированы в рамках масштабной постановки и как принять в них участие. Одним из главных событий встречи станет читка отрывка пьесы, по которой ставится спектакль.

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«На запуске проекта создатели проекта проведут небольшой экскурс в прошлое, где мы познакомимся с легендарным летчиком Харитоном Славороссовым. Поговорим о том, насколько тесно человек связан с небом и почему важно знать историю томской авиации», — говорится в сообщении.

Презентация стартует в 17.00 по адресу: ул. Усова, 13В. Вход свободный, но обязательна регистрация по ссылке.

Партнеры проекта: Союз театральных деятелей, Томский политехнический университет, Томский музыкальный колледж имени Э. Денисова, Аэропорт Томск, интернет-издание «Томский Обзор».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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