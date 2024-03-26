Появление мурала памяти известного томского блогера Александра Сакалова откладывается

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2024 // Фото: t.me/O_butolina

Работы над созданием мурала памяти томского журналиста и блогера Александра Сакалова переносятся, так как место для него не успели подготовить.

«К сожалению, мэрия не отремонтировала фасад здания, на котором предполагалось его размещение», — говорится в сообщении канала «Але, это Сакалов».

Сейчас организаторы начали поиск нового места для мурала. Администрация города обещала помочь, в том числе и с согласованием.

Напомним, в августе прошлого года власти Томска согласовали эскиз будущего мурала с изображением известного томского блогера Александра Сакалова. Предполагалось, что он появится на фасаде здания по ул. Гагарина, 29а.

Александр Сакалов в течение многих лет работал оператором информационной программы «Час Пик» в телекомпании ТВ2. Позже он продолжил работу в одноименном агентстве новостей. Александр снимал документальные фильмы и репортажи, а также вел один из самых популярных томских телеграм-каналов «Алё, это Сакалов».

Александр скончался 15 мая 2023 года.

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