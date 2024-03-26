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Появление мурала памяти известного томского блогера Александра Сакалова откладывается

Памятники, Томские новости, памятник блогеры интересные новости Томска Появление мурала памяти известного томского блогера Александра Сакалова откладывается

Работы над созданием мурала памяти томского журналиста и блогера Александра Сакалова переносятся, так как место для него не успели подготовить.

«К сожалению, мэрия не отремонтировала фасад здания, на котором предполагалось его размещение», — говорится в сообщении канала «Але, это Сакалов».

Сейчас организаторы начали поиск нового места для мурала. Администрация города обещала помочь, в том числе и с согласованием.

Напомним, в августе прошлого года власти Томска согласовали эскиз будущего мурала с изображением известного томского блогера Александра Сакалова. Предполагалось, что он появится на фасаде здания по ул. Гагарина, 29а.

Александр Сакалов в течение многих лет работал оператором информационной программы «Час Пик» в телекомпании ТВ2. Позже он продолжил работу в одноименном агентстве новостей. Александр снимал документальные фильмы и репортажи, а также вел один из самых популярных томских телеграм-каналов «Алё, это Сакалов».

Александр скончался 15 мая 2023 года.

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