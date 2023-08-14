Мурал памяти известного томского блогера Александра Сакалова появится в центре Томска

Томский Обзор / Фото: 14 августа 2023 // Фото: t.me/O_butolina

Администрация Томска согласовала эскиз будущего мурала с изображение известного томского блогера Александра Сакалова, который появится в центре Томска. Об этом сообщается в телеграм-канале «Здесь Бутолина».

Предполагается, что мурал появится на стене здания по ул. Гагарина, 29а. На его создание пойдут остатки средств, собранных на похороны Александра. Уточняется, что «работы начнутся скоро».

Эскиз будущего мурала разработала художница Айгуль Омуралиева. Над реализацией проекта работает команда Ивана Ларионова, организатора фестиваля уличного искусства «Выход в город».

Напомним, Александр Сакалов в течение многих лет работал оператором информационной программы «Час Пик» в телекомпании ТВ2. Позже он продолжил работу в одноименном агентстве новостей. Александр снимал документальные фильмы и репортажи, а также вел один из самых популярных томских телеграм-каналов «Алё, это Сакалов».

Александр скончался 15 мая 2023 года.

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