Власти подписали соглашение с ТДСК по строительству микрорайона «Супервосток» в Томске

22 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: ТДСК

Администрация Томской области, города Томска и Томской домостроительной компании подписали соглашение о строительстве и развитии микрорайона «Супервосток». Об этом на прошедшей сегодня в РИА Томск пресс-конференции сообщил начальник регионального департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов.

«Соглашением прописываются мероприятия, которые будут реализовываться администрациями Томска и области и застройщика, — отметил Дмитрий Ассонов. — На нас замыкаются вопросы по бюджетному обеспечению развития социальной и транспортной инфраструктуры».

В свою очередь начальник городского департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков рассказал, что в рамках работы над соглашением был разработан мастер-план будущего микрорайона, учитывающий необходимые элементы социальной инфраструктуры. Речь идет о двух детских садах на 145 мест и медико-амбулаторного учреждения, рассчитанного примерно на 100 посещений в смену. Предполагается, что средства на строительство объектов социальной инфраструктуры будут выделяться из областного и федерального бюджетов за счет участия в федеральных проектах.

По словам Чикова, при разработке мастер-плана учитывались региональные нормативы и пожелания жителей, высказанные на прошедших слушаниях и общественных обсуждениях.

Также соглашением предусматривается разработка проектной документации по строительству дороги к новому микрорайону.

«Для улучшения транспортной доступности мы взяли на себя обязательства разработки проекта планировки участка улицы от Ивановского до Д. Бедного и разработку рабочей документации на часть этой улицы — от Мечникова до Д. Бедного, — отметил директор АО „Том-Дом ТДСК“ Виктор Носов. — Мы обустраиваем прилегающие территории — выход с микрорайона на ул. Мечникова и ул. Пришвина. Внутри микрорайона делаем еще один проезд, обеспечивающий хороший доступ от ул. Мечникова до ул. Д. Бедного».

Сергей Чиков уточнил, что параметры улицы предусматривают возможность проезда общественного транспорта.

Виктор Носов подчеркнул, что подписание соглашения стало «новым этапом, перезагрузкой взаимоотношений между застройщиками и органами власти».

«Особенно в связи с передачей градостроительных полномочий от города к области, подписание таких соглашений позволит упорядочить наши отношения и обязательства при совместной работе», — отметил Виктор Носов.

Он уточнил, что проект нового микрорайона предусматривает строительство 16 многоэтажных домов (10 десятиэтажных, шесть семнадцатиэтажных). При этом сам микрорайон будет отличаться от того, что ранее строилось в городе.

Визуализация будущего микрораойна Фото: ТДСК

«Во-первых, это квартальная застройка, исключающая попадание машин во двор. Подъезды и входы в дом будут обеспечены с двух сторон, — уточнил Виктор Носов. — Будут применены новые стандарты озеленения и благоустройства, которые в прошлом году мы демонстрировали в Южных воротах и в жилом комплексе на пр. Комсомольский».

Виктор Носов уточнил, что закрытые дворы позволят смонтировать в них большое количество малых архитектурных форм — большие и разнообразные детские площадки, а также места для отдыха и спорта.

Предполагается, что в новом микрорайоне будут строиться дома модернизированной 75-й серии: потолки станут ниже, а окна больше. Изменится и планировка квартир.

«Поработав совместно с голландскими проектировщиками, наши специалисты вышли на новый уровень и улучшили планировки», — рассказал Виктор Носов.

Согласно подписанному соглашению, проектная документация на первый детский сад «Супервостока» будет готова в первом квартале 2025 года, а два дома будут сданы уже в этом году.

Предполагается, что подписанное соглашение станет образцом, по которому в регионе будут работать и другие застройщики. Подобные документы уже находятся в разработке.

«Последние годы наглядно показали, что работать с территориальным ресурсом Томска и Томского района нужно единовременно. И через разную планировочную документацию достаточно сложно увязывать все воедино. Поэтому это объединение функций на одном уровне (передача градостроительных полномочий областной администрации — прим. ред.) в том числе, направлено на развитие агломерационного процесса. Вообще Томск будет развиваться по всем четырем направлениям. Они все перспективные», — отметил Дмитрий Ассонов.

Ранее сообщалось, что прокуратура добивалась приостановки строительства микрорайона из-за отсутствия социальных объектов. Жители прилегающих микрорайонов и поселков также выступали против соседства с будущими многоэтажками, указывая на отсутствие транспортной доступности «Супервостока».

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