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Прокуратура добивается приостановки строительства микрорайона в Томске из-за отсутствия социальных объектов

Недвижимость и строительство, Судебные дела, Томские новости, строительство микрорайон ТДСК социальные объекты Прокуратура добивается приостановки строительства микрорайона в Томске из-за отсутствия социальных объектов

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин поручил прокуратуре Томской области добиться приостановки строительства микрорайона «Супервосток» в региональном центре, который ведет Томская ДСК (ТДСК), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Я поставил задачу прокурору области, чтобы он иском (в суд — прим.ред.) приостановил (строительство — прим.ред.). И мы не дадим вам строить, пока не увидим, что решается вопрос о социальных объектах, которые нужнее, чем строящиеся в голом поле дома», — заявил Демешин в ходе инспекции строительства микрорайона в среду.

По его словам, власти Томска не озаботились строительством социальных объектов в «Супервостоке».

«От застройщика мы слышим „а, вот, когда город спохватится, он это будет делать“. Конечно, люди правильно критикуют за это власть. Скажите застройщикам, чтобы, если хотят строить, построили сначала не четыре дома, а поликлинику, чтобы людям удобно было, заложите план расширения дороги», — подчеркнул Демешин.

Он добавил, что новая команда областной администрации сможет исправить ситуацию с «Супервостоком» и пообещал помощь в данном вопросе.

В свою очередь губернатор Томской области Владимир Мазур отметил, что власти региона уже меняют общие подходы к строительству и намерены менять строительные нормативы. «Будут изначально закладывать объекты благоустройства и инфраструктуры», — пояснил Мазур.

По его словам, в регионе должна работать жестко выстроенная система от проекта до реализации.

«Причины (претензий со стороны прокуратуры — прим.ред.): нет главного архитектора, нет четко выраженной градостроительной политики. У нас сегодня застройщики бегут впереди, а регулирующие нормы — они где-то. Вот поэтому мы и занимаемся тем, что нормы были не „где-то“, а сразу в работе. Цель — не наказать, а чтобы люди изначально получили те условия, которые предусмотрены законом», — отметил Мазур.

«Иметь главного архитектора — мечта любого региона. Сегодня страна испытывает затруднение в этом. Мы не нашли ни в городе, ни в округе людей, которые могли бы взять на себя такую важную функцию. Но мы над этим работаем, думаю, что главный архитектор будет», — добавил глава региона.

«Супервосток» — микрорайон на восточной окраине Томска, который в 2022 году начала строить ТДСК. Застройщик планирует возвести там 17 многоэтажных домов на 5,2 тыс. жителей. Жители прилегающих микрорайонов и поселков выступали против соседства с будущими многоэтажками, жаловались на отсутствие транспортной доступности «Супервостока».

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