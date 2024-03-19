Томичей приглашают на артист-ток с художником и поэтом Артёмом Терсковым

19 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 21 марта, в Томске состоится артист-ток с художником и поэтом Артёмом Терсковым «Художник и смысл жизни», сообщают организаторы.

Зрителям Артем расскажет о том, зачем художник нужен обществу и самому себе, зачем рисовать и в чём вообще смысл. Затронет спикер и личные темы — как искал этот самый смысл с шести лет и до сегодняшнего дня сквозь художественную и поэтическую практики.

Артист-ток организован в рамках междисциплинарного исследовательского проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск», направленного на изучение, популяризацию, развитие и поддержку томских художников и исследователей, рожденных после 1980 года, то есть нового поколения, сформировавшегося в 2000–2010-х годах.

Встреча пройдет в коворкинге «Формула» в главном корпусе Томского политеха (пр. Ленина, 30, первый этаж). Вход свободный по предварительной регистрации.

Начало в 18.30.

16+

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