Исследователи задокументируют жизнь молодых томских художников

26 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: мастерская томского художника Ильи Маломощенко / Лукия Мурина

Томская фотошкола «Академия фотографии» выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск». В его рамках будет задокументирована жизнь современных художников города, рожденных после 1980 года, и создана базы творческих биографий.

— У меня давно была идея издать книгу энциклопедического характера о томских современных художниках, или даже серию сделать, чтобы зафиксировать важное время в развитии современного искусства, отметить авторов, которые живут и работают сейчас и вписать их имена в историю. Сибирское искусство в целом, и томское — малоизучены, — рассказала «Томскому Обзору» автор концепции Лукия Мурина.

Она отметила, что реализация проекта будет способствовать изучению и выявлению новых имен и тенденций в области современного искусства Томска.

— Сейчас, несмотря на сложности, с которыми сталкиваются художники, важный и активный период для томского искусства и это необходимо зафиксировать. Издание книги — это довольно дорогое удовольствие, и мы неоднократно писали заявки на гранты. Потом решили разбить проект на этапы, первый из которых — фото-исследовательский. И выиграли грант, — отметила Лукия Мурина.

Авторы проекта отмечают, что в его рамках впервые будут зафиксированы и станут частью истории искусства 40 молодых художников, работающих в Томске. Их выбрали ведущие томские и сибирские эксперты в сферы культуры и современного искусства.

Проект предполагает проведение публичной просветительской программы, в рамках которой пройдет ряд встреч с художниками, выставки в мастерских, лекции и итоговая выставка.

Кроме того, для студентов и выпускников «Академии фотографии» организаторы проведут конкурс. Двое победителей получат возможность стать фотографами проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск» и задокументировать художников в мастерских. Для участия в конкурсе необходимо прислать портфолио на адрес afkonkurs@mail.ru до 28 мая. Подробнее об условиях участия можно узнать здесь.

За новостями проекта следите по ссылке.

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