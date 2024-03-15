В томском парке «Околица» пройдут масленичные гуляния с мастер-классами и метанием блинов

15 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В эти выходные, 16 и 17 марта, в природном парке «Околица» в селе Зоркальцево пройдут масленичные гуляния с развлекательной программой и мастер-классами, сообщают организаторы.

Так в субботу, 16 марта, с 12.00 до 16.00 для гостей парка будет работать анимационно-развлекательная программа «Масленичный разгуляй». В павильоне «Русская изба» пройдут соревнования по выпеканию блинов на скорость. Для любителей творческих занятий в павильоне «Мастерские» будут организованы мастер-классы по росписи глиняной игрушки.

На центральной площадке «Околицы» гостей будут ждать состязания по метанию блинов, перетягиванию каната и традиционная забава «Масленичный столб».

В воскресенье, 17 марта, с 12.00 до 16.00 в парке развернется «Задорная масленица». На площадке «Масленичная потасовка» гостей будет ждать интерактивная программа с играми, повторялками и растанцовками от театрально-эстрадной студии «Щеглы».

Также все желающие смогут проверить свою силу и ловкость, поучаствовав в турнирах по боям мешками на бревне, перетягиванию кушака и толканию палки.

Гости парка смогут принять участие в мастер-классах по росписи глиняной игрушки, изготовлению сувенира из бересты, кулинарных соревнованиях по выпеканию блинов, а также достать приз с «масленичного столба».

Кульминацией масленичных гуляний станет сжигание чучела Масленицы.

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Напомним, масленичные гуляния пройдут и в центре Томска, Европейском квартале и в районе Болото.

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