В воскресенье в центре Томска пройдут масленичные гуляния с пиротехническим шоу

14 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

В воскресенье, 17 марта, в Томске на пл. Ново-Соборной пройдут масленичные гуляния.

Как сообщает пресс-служба мэрии, мероприятия стартуют с 12.00. Тогда на площади откроются интерактивные площадки, ярмарки и фотозоны. Здесь будут проходить проходить детские мастер-классы, работать спортивные площадки. Свои представления покажут клуб исторической реконструкции и кукольный театр «2+КУ».

Все желающие также смогут испытать силу и ловкость в традиционных забавах — залезании на масленичный столб и боях на подушках.

В 13.00 на площади стартует концертная программа. В ней примут участие театр фольклора «Разноцветье», Центра Сибирского фольклора, творческий коллектив Ирины Павленко, Евгении Залозной и учреждения культуры и дополнительного образования.

В 18.40 гостей гуляний ждет кульминация праздника — пиротехническое шоу.

Также в воскресенье пройдут проводы зимы в Городском саду. Здесь программа также стартует в 12.00. Томичей ждут молодецкие забавы с масленичным столбом и выставка от клуба исторической реконструкции «Химера».

На протяжении всего дня на главной сцене парка проходит фольклорным концерт, а на главной аллее — традиционная ярмарка, дополненная аутентичным фудкортом.

В финале праздника состоится сжигание чучела Масленицы специальным шоу от команды «Помпеи».

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