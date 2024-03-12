Завтра в Томской области начнут взрывать лёд

12 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

На этой неделе в Томске специалисты начнут взрывать лед на Томи и Оби, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Завтра, 13 марта, с 11.00 до 14.00 пройдут ледовзрывные работы на Томи в районе села Батурина у протоки Светлой.

В четверг, 14 марта, специалисты будут взрывать лед на Оби на участке 3 километра ниже по течению деревни Тискино в районе острова Косагосовский в Колпашевском районе.

Кроме того, в рамках подготовки к прохождению паводка будут пропилены около 20-25 км льда на реках. Предполагается, что это поможет избежать заторов во время половодья, подтопления территорий, а еще — сохранит нерестилища рыб. Ледорезные работы будут проводиться на Томи на протоке Поросской у острова Чернильщиковский и в черте Томска от устья Ушайки до островов Боярский и Собачий.

Напомним, в прошлом году ледоход на Томи в Томске начался 26 апреля. Лед на Томи в районе села Батурино взрывали 21 марта.

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