В Томском районе взорвали лед на Томи

21 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Сегодня, 21 марта, в Томском районе на протоке Светлой вблизи села Батурино прошли ледовзрывные работы на участке русла Томи.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, общая протяженность участка подрывов льда составила более одного километра. На месте проведения работ специалисты пробурили 80 лунок.

Предполагается, что ледовзрывные работы позволят ослабить ледовое поле реки в месте повышенного заторообразования и проложить маршрут ледоходу в обход основного русла Томи по более прямому участку через протоку Светлую.

В сообщении уточняется, что завтра, 22 марта, ледовзрывные работы пройдут на реке Обь в трех километрах ниже по течению от деревни Тискино Колпашевского района.

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