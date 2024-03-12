В Томске пройдет гаражка издательства «МИФ»

12 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В эти выходные, 16 и 17 марта, издательство «МИФ» проведет гаражку в Томске, сообщают организаторы.

В течение двух дней томичи смогут приобрести литературу по саморазвитию и психологии, корейские манхвы и китайские маньхуа, фэнтези, детективы, романтические истории и прозу Young Adult.

Также на Гаражке издательства будут представлены артбуки, рецепты, добрые и полезные книги для малышей и подростков, колоды Таро и метафорические карты. А еще много красивых книг с иллюстрациями современных российских художников.

Гаражка будет проходить в ТРК «ЛЕТО» по ул. Нахимова, 8 стр. 13 с 10.00 до 22.00.

Напомним, предыдущая ярмарка издательства «МИФ» в Томске прошла в 2022 году.

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