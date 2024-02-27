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Старинные районы Томска. Гуляем по Солдатской слободе

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Для новой зимней прогулки мы выбрали Солдатскую слободу — ту ее часть, что включает улицу Красноармейскую. Здесь сосредоточено много памятников деревянной архитектуры, включая знаменитые «Дом с жар-птицами» и «Дом с шатром».

Улица получила свое название благодаря военному гарнизону, который перенесли с Воскресенской горы в эту часть города в XVIII веке. Происхождение слободы отразилось и в теперь уже старых названиях улиц: ул. Красноармейская была Солдатской, ул. Белинского — Офицерской, ул. Карташова — Ерлыковской и др.

Наша прогулка частично пришлась на снегопад, придавший максимум сибирского флера резным домикам. Смотрите, вдохновляйтесь и бегом гулять.

Фото: Серафима Кузина

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