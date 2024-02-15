В Томске убирают лед после демонтажа скульптур на Ново-Соборной

Сегодня, 15 февраля, в Томске завершается уборка льда, оставшегося после демонтажа ледовых фигур на площади Ново-Соборной.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы ведутся в ручном режиме. Специалисты также продолжают следить за состоянием горок и других элементов ледовых городков — их демонтируют по мере необходимости.

Напомним, фигуры «Хрустального Томска» были демонтированы накануне для предотвращения их неконтролируемого разрушения.

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