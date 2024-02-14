Ледовые фигуры демонтируют на Ново-Соборной в Томске

14 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске начался демонтаж ледяных скульптур на площади Ново-Соборная. К такому решению пришли сотрудники комитета общественной безопасности совместно с администрациями районов после их экспертизы.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, во время обследования в ряде ледяных фигур на Ново-Соборной выявлены трещины, выветривание льда на стыках ледяных блоков и другие повреждения, возникшие из-за резкого перепада температур.

Чтобы избежать неконтролируемого разрушения ледовые конструкции демонтируют сегодня.

Уточняется, что специалисты следят за состоянием горок и других элементов ледовых городков. По мере необходимости они также будут демонтированы.

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