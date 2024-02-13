Старинные районы Томска. Гуляем по Елани

13 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Продолжаем зимние прогулки по старинным районам Томска. В этот раз добрались до Елани — места в центре города с наибольшей концентрацией красивейших памятников деревянной архитектуры.

Когда-то здесь были пашни и покосы жителей города, но к концу XIX века началось строительство корпусов Императорского университета и Томского технологического института. Елань стала активно застраиваться. Сейчас это большой исторический район города, богатый памятниками как каменными, так и деревянными.

Смотрим фото и отправляемся на прогулку.

Фото: Серафима Кузина

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