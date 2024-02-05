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Старинные районы Томска. Гуляем по Татарской слободе

Старинный район «Татарская слобода», или, по-другому, «Заисточье», стоит посетить, даже если вы оказались в Томске всего на пару дней. Здесь сохранились лучшие образцы старого деревянного зодчества, с которыми можно спокойно ознакомиться в уютной тишине. Татарская слобода хоть и находится в центре города, но отделена от него другими улицами и ограничена протекающей внизу Томью.

Кажется, что тематические прогулки проще совершать летом, но у зимы тоже есть своя особая атмосфера, которая как раз и ловится на вот таких старинных улочках. Предлагаем посмотреть на Татарскую слободу в закатных снегах и вдохновиться на путешествие.

Фото: Серафима Кузина

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