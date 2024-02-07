В Томске устранили авария, оставившую без света почти полсотни домов

7 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Минувшей ночью рабочие закончили устранять аварийный порыв на ул. Никитина.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы были закончены после полуночи. С 2.30 холодную воду подали во все дома, где она была отключена после порыва водовода.

Ранее сообщалось, что жители почти 50 домов в Томске остались без воды из-за порыва водовода. Предполагалось, что ремонт будет закончен к 20.00 понедельника, 5 февраля.

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