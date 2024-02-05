Жители почти 50 домов в Томске остались без воды из-за аварии

5 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня утром, 5 февраля, в Томске в районе ул. Никитина, 97 произошла авария на водопроводных сетях — порыв водовода диаметром 400 мм.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в результате без воды остались жители домов, расположенных по адресам:

ул. Киевская, 32,

пр. Комсомольский, 48, 48а, 49, 50,

ул. Лебедева, 39, 41, 63, 65, 75,

ул. Никитина, 62, 64, 72/4, 76, 89, 89а, 97, 99,

пер. Смоленский, 2, 3, 4, 6, 7а, 8, 10, 10/1, 14, 16,

пер. С.Разина, 5, 7, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 40,

пр. Фрунзе, 96, 96а, 98, 98/1, 98/2, 100, 102, 116, 118.

Специалисты «Томсководканала» уже работают над устранением повреждения. Предполагается, что ремонт будет закончен сегодня до 20.00.

Также уточняется, что организован подвоз воды для жителей, у которых временно отключили воду из-за аварийного порыва водовода.

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