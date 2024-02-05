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Жители почти 50 домов в Томске остались без воды из-за аварии

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Сегодня утром, 5 февраля, в Томске в районе ул. Никитина, 97 произошла авария на водопроводных сетях — порыв водовода диаметром 400 мм.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в результате без воды остались жители домов, расположенных по адресам:

Специалисты «Томсководканала» уже работают над устранением повреждения. Предполагается, что ремонт будет закончен сегодня до 20.00.

Также уточняется, что организован подвоз воды для жителей, у которых временно отключили воду из-за аварийного порыва водовода.

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