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Томичей приглашают на артист-ток с художницей Анной Турченко

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В четверг, 8 февраля, в Томске состоится артист-ток с художницей Анной Турченко «Куда и как докатилась», сообщают организаторы.

Спикер расскажет о своём творческом пути, трудностях, комплексах и неудачах. Художница также покажет гостям проекты, который ушли «в стол». Анна также раскроет значимость скетчбука, как личного дневника, и покажет картинки, «которые обычно не показывает».

Артист-ток организован в рамках междисциплинарного исследовательского проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск», направленного на изучение, популяризацию, развитие и поддержку томских художников и исследователей, рожденных после 1980 года, то есть нового поколения, сформировавшегося в 2000–2010-х годах.

Встреча пройдет в коворкинге «Формула» в главном корпусе Томского политеха (пр. Ленина, 30, первый этаж). Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 18.30.

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