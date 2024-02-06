18+
18+
РЕКЛАМА

Ресурсники продолжают устранять аварию на ул. Никитина в Томске

ЖКХ, Томские новости, отключение воды вырубили воду авария сводка происшествий интересные новости Томска Ресурсники продолжают устранять аварию на ул. Никитина в Томске

Бригады «Томскводоканала» сумели локализовать коммунальную аварию, произошедшую накануне утром на ул. Никитина, 97. Реурсники продолжают устранять повреждение и планируют закончить в ближайшее время.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, коммунальщикам удалось подключить ресурс в значительную часть домов. Для остальных организован подвоз — машина с бочкой стоит на перекрестке улиц Никитина и Новгородская.

Ранее сообщалось, что жители почти 50 домов в Томске остались без воды из-за порыва водовода. Предполагалось, что ремонт будет закончен к 20.00 понедельника, 5 февраля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Окунаться в прорубь на Крещение стоит только людям с хорошим здоровьем — томские врачи

17 января 2024
Томские новости

Томичам покажут мифологию через фэнтези и представят тематическую настолку

5 февраля 2024
Томские новости

На Елизаровых в Томске произошел прорыв сетей водоснабжения

18 января 2024
Томские новости

В томском медцентре ФМБА отрицают факты махинаций с премиями

6 февраля 2024
Томские новости

В части Советского района будет отсутствовать холодное водоснабжение

24 января 2024
Томские новости

Томичи смогут сдать новогодние ёлки на корм коровам

10 января 2024
Томские новости

Более половины расходов принятого депутатами облдумы бюджета на 2024 год придется на социальную сферу

17 января 2024
Томские новости

Бывший замдиректора томского филиала «Рослесинфорга» возглавил «Томсклесхоз»

11 января 2024
Томские новости

В Томске прошли Крещенские купания — 2024

19 января 2024