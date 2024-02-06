Ресурсники продолжают устранять аварию на ул. Никитина в Томске
6 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
Бригады «Томскводоканала» сумели локализовать коммунальную аварию, произошедшую накануне утром на ул. Никитина, 97. Реурсники продолжают устранять повреждение и планируют закончить в ближайшее время.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, коммунальщикам удалось подключить ресурс в значительную часть домов. Для остальных организован подвоз — машина с бочкой стоит на перекрестке улиц Никитина и Новгородская.
Ранее сообщалось, что жители почти 50 домов в Томске остались без воды из-за порыва водовода. Предполагалось, что ремонт будет закончен к 20.00 понедельника, 5 февраля.
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