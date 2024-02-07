Третье издание Красной книги Томской области пополнилось почти тридцатью новыми видами
В Томской области вышло обновленное третье издание Красной книги, включающее 29 новых видов животных, растений и грибов. Как сообщает областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, над ней работали сотрудники ОГБУ «Облкомприрода» и представители Томского государственного университета.
Первая Красная книга Томской области была издана в 2002 году и включала 180 редких и исчезающих видов животных, растений и грибов. Каждые 10 лет издание обновляется, в 2013 году оно пополнилось еще 18 видами.
Сейчас новая Красная книга включает уже 217 представителей флоры и фауны. По словам начальника облдепартамента природных ресурсов Александра Зайцева, решение о включении или исключение всех видов принималось на заседании комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов на основе накопленных данных и многолетнего мониторинга. В качестве экспертов выступили 12 ученых-биологов, в том числе два доктора биологических наук.
Согласно их решению, в новое издание Красной книги были внесены 29 новых видов животных, растений и грибов. Причинами для этого стали: низкая численность популяций, особенности биологии и самовоспроизводства, а также нахождение вида на границе ареала. Теперь под защитой государства находятся:
- Двухцветный кожан;
- Красношейная поганка;
- Западный лесной гуменник;
- Сибирский таежный гуменник;
- Кобчик;
- Хрустан;
- Овсянка-дубровник;
- Овсянка-ремез;
- Ктырь горбатый;
- Сокольница перекрестная;
- Борец бородатый;
- Бузульник сизый;
- Живучник гибридный;
- Плагиомний густозубчатый;
- Миурелла сережчатая;
- Плагиотециум скрытный;
- Арнеллия финская;
- Лобария легочная;
- Пунктелия сухая;
- Строчовик круглоспоровый;
- Саркосома шаровидная;
- Веселка обыкновенная;
- Опенок чеканный;
- Чешуйница древесинная;
- Рядовка мацутакэ;
- Бухвальдоболет древесинный;
- Трутовик лакированный;
- Лиственничная губка;
- Гриб-зонтик девичий;
- Хромозера синепластинковая.
Также по решению комитета из новой Красной книги были исключены 10 видов животных, растений и грибов, которые за время наблюдений восстановили численности популяций. Это водяная ночница, бурый ушан, озерная лягушка, пчела-плотник, плавунец каемчатый, красотка блестящая, бруннера сибирская, земляника мускусная, очиток желтый, подосиновик белый.
— Надо сказать, что список краснокнижных видов периодически может изменяться. Некоторые виды, например, были исключены из Красной книги по той причине, что они восстановили свою численность в природных популяциях и находятся в составе особо охраняемых природных территорий. Так, например, произошло с очитком желтым, — рассказывает кандидат биологических наук, член комиссии по включению видов в Красную книгу Алексей Прокопьев.
— На протяжении длительного мониторинга мы сделали вывод, что ему ничего не угрожает. Встречается он по югу достаточно часто и сохраняется на ООПТ. Но при это мы включили в Красную книгу очиток гибридный, или живучник гибридный. В результате исследований, мы пришли к выводу, что этот вид нуждается в охране, потому что он занимает специфические места обитания — это открытые остепненные каменистые склоны по югу области, такие места, которые для нашей лесной зоны не особо характерны. Например, этот вид можно встретить в районе Синего Утеса, Потаповых лужков и в окрестностях села Яр — на скалистых выходах и глинистых обнажениях. Он также встречается в составе ООПТ «Синий Утес», но испытывает достаточно сильную антропогенную нагрузку, особенно в районе Потаповых лужков, где часто отдыхают горожане и могут повреждать растение. В связи с его ограниченным распространением на территории области и специфическими местообитаниями, которые подвергаются антропогенному воздействию, мы решили включить его в Красную книгу.
Алексей подчеркнул, что некоторые из краснокнижный растений, в частности очиток гибридный, можно увидеть в Сибирском ботаническом саду. Об этом мы писали в нашем материале: Найти и сохранить. Как ученые изучают краснокнижные растения Томской области и какие из них можно увидеть в ботсаду.
— Флора Томской области не отличается какими-либо уникальными видами, произрастающими только здесь. Большая часть краснокнижных растений — это именно виды, которые сохраняются на островных участках степных экосистем. Хотя многие из них широко распространены в других областях, особенно в степном и горно-степном поясах, например, гор Южной Сибири. Тот же самый очиток гибридный, например, на Алтае достаточно распространенный вид, а для нас он уникален. В основном в нашу Красную книгу входят виды, которые находятся на границе ареала, либо характеризуются сложной биологией — то есть, у них специфические условия для жизни, не позволяющие им широко распространятся, или есть сложности с размножением и они встречаются в небольшом количестве, как многие виды орхидных, например, — отмечает ученый.
Также он добавил, что все краснокнижные растения, животные и грибы находятся под особой охраной.
По данным ОГБУ «Облкомприрода», за сбор, приобретение и продажу растений, из Красной книги, грозит административный штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей для физических лиц. За незаконное приобретение и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов предусмотрена уголовная ответственность.
С новым изданием Красной книги Томской области можно ознакомиться в Областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина и в библиотеке ОГБУ «Облкомприрода». Также доступна электронная версия на сайте департамента в разделе «Библиотека».
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