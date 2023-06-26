Найти и сохранить. Как ученые изучают краснокнижные растения Томской области и какие из них можно увидеть в ботсаду ТГУ

26 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Как редкие растения попадают в Красную Книгу Томской области и как могут исчезнуть из нее, где узнать о местах их произрастания и что важно делать для спасения флоры региона?

Разобраться в теме нам помог Алексей Прокопьев, кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории редких растений Сибирского ботанического сада Томского государственного университета.

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Некоторые виды краснокнижных растений можно увидеть и в Сибирском ботаническом саду ТГУ. Фото: Серафима Кузина

— Как находят места произрастания редких растений? Это случайность, как правило? Как это фиксируется?

— В основном, в экспедициях. Иногда это происходит параллельно, когда какие-то другие вопросы решаются и делаешь находку случайно — это достаточно распространённый вариант. Иногда специально едешь, зная, что этот вид теоретически там может произрастать, так как эти местообитания характерны для него. То есть места обитания вида схожи с теми местами, где мы их пытаемся найти и подтверждаем или не подтверждаем возможность произрастания на тех или иных территориях области.

Показал нам растения из Красной Книги Томской области кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории редких растений СибБС ТГУ Алексей Прокопьев. Фото: Серафима Кузина

Как еще? Смотрим по гербарным сборам. Если, допустим, раньше там было растение, то едем, проверяем, уточняем — встречается или не встречается вид сейчас. Хотя зачастую, бывает, что очень спонтанно находим растение. Допустим, несколько лет назад мы обнаружили тимьян енисейский во время поездки на одну особо охраняемую природную территорию (ООПТ).

Тимьян енисейский стелется по земле, будто ковром. Фото: Серафима Кузина

Недалеко от села Яр есть скальные выходы — Аникин камень. Это геологический памятник природы. Интересен он тем, что это скала, которая как будто врезается в реку Томь. Место привлекательное, но достаточно отдаленное и труднодоступное. Там мы изучали тимьян енисейский, который встречается как раз на этих скальных выступах, и совершенно случайно, в верхней части, по краю полей, заброшенных уже, увидели еще и лук косой, который, в общем-то, для Томской области считался исчезнувшим. А мы тут его раз! и нашли.

Лук косой в окрестностях села Яр удалось обнаружить во время экспедиции случайно. В народе его часто называют горным чесноком. Фото: Серафима Кузина

А тот же тимьян Маршалла — когда-то Крылов (Порфирий Крылов, русский ботаник, основатель Гербария ТГУ и Сибирского ботанического сада — прим. ред.) этот вид приводил для Томской области. Много лет никто его не находил, но мы, изучая флору ООПТ «Уртамский Яр» и участок степи у с. Уртам в окрестностях Кожевниковского района, наткнулись на местных жителей, которые собирали клубнику на лугах. Разговорились с ними, а они нас спрашивают — мол, мы тут мяту собираем такую ароматную, не знаете, как называется? Мы смотрим, а там тимьян Маршалла, который уже сто лет никто не находил на территории Томской области. Вот такие уникальные находки бывают совершенно случайно и даже спонтанно.

Тимьян Маршалла вырастает до 30 см в высоту и имеет сильно выраженный пряный аромат. Фото: Серафима Кузина

— И после эти растения попадают в Красную Книгу?

— Не совсем. Те виды, которые будут добавлены в обновленную Красную Книгу, изучаются на протяжении многих лет. Например, наша лаборатория в ботсаду уже более 40 лет занимается изучением редких растений, и надо сказать, что на основе этих накопленных данных, мы как раз и определяем. У нас есть список редких и потенциально редких растений, и он не ограничен Красной Книгой, он гораздо объёмнее. Потому что на данный момент нет таких железных обоснований, чтобы включить в Красную Книгу прямо всё. Но каждый год мы выезжаем на природу и мониторим эти редкие сообщества, смотрим за состоянием вида, насколько там благоприятные условия для него.

Каждый год ученные, занимающиеся редкими растения, выезжают в экспедиции, чтобы мониторить их состояние. Только после долгих лет наблюдений делается вывод, находится вид под угрозой или нет. Фото: Серафима Кузина

Есть растения, которые представляют интерес для изучения именно в этом направлении. Допустим, взять очиток желтый. Он всегда в Красной Книге был, считается редким для Томской области растением, хотя вообще-то он достаточно распространён в горах Южной Сибири. На основе многолетнего мониторинга мы выявили, что сейчас этому виду на территории Томской области ничего не угрожает. Он формирует достаточно хорошие популяции, полночленные — то есть, представленные особями различного возрастного состояния: от проростков до взрослых и стареющих растений. Достаточно хорошо возобновляется и на различных ООПТ встречается часто. На основании проведенных исследований этот вид был исключен из новой Красной Книги, которая выйдет в 2023 году.

Очиток желтый пока еще не распустился Фото: Серафима Кузина

Но его близкий сородич — очиток гибридный, например, занимает более узкую экологическую нишу, встречается локально в окрестностях города Томска, на Синем утесе, в окрестностях села Яр, и занимает только определенные участки — южные крутые склоны вдоль Томи. И он есть только там, больше нигде. Мы приняли решение, что это растение нуждается в охране, потому что встречается оно только в определенных местах и на численность вида сильно влияет антропогенный фактор. Есть опасение, что постепенно это растение погибнет из-за высокой антропогенной нагрузки — люди могут его повредить, потоптать, развести костер поблизости с ним, букетов нарвать из него — он цветет весьма привлекательно.

Очиток гибридный в отличие от своего сородича является краснокнижным растением. Фото: Серафима Кузина

Есть горечавка крестовидная, ее тоже наша лаборатория не так давно обнаружила впервые. Раньше для Томской области этот вид вообще не приводился. Он распространен преимущественно в европейской части России и заходит к нам в Западную Сибирь.

Горечавка крестовидная была обнаружена также во время экспедиции в 2013 году. Имеет синее маленькие цветочки и вытянутую форму листьев. Фото: Серафима Кузина

Интересно, что в Томской области единственное его местонахождение — буферная зона Ларинского заказника, недалеко от Звездного ключа в окрестностях села Батурина. И мы приняли решение включить это растение в Красную Книгу. Потому что оно находится у нас на границе своего распространения, и известна только единственная точка, где вид встречается. Безусловно, есть и антропогенный фактор, который может на него повлиять. Поэтому необходимо за этим растением наблюдать.

Скоро на веточках жимолости татарской созреют желтовато-красные ягоды. Фото: Серафима Кузина

— А если вид находится под угрозой исчезновения, возможно ли сделать что-то для его спасения? И что, кто и как может это сделать?

— Ну, во-первых, на законодательном уровне — ни в коем случае нельзя рвать букеты из редких растений. Это вообще наказуемо. Инспектор может смело подойти, составить протокол и выписать штраф человеку, который продает букеты с касатиком сибирским, например. Рвать растения из Красной Книги ни в коем случае нельзя, выкапывать их, изымать из природы.

Касатик сибирский, или ирис, легко спутать с декоративным растением из домашнего сада. Фото: Серафима Кузина

Во-вторых, один из основных способов охраны — это именно создание особо охраняемых природных территорий. И сохранение редких видов будет эффективнее осуществляться хотя бы на этих территориях. Там, где специалисты будут следить за состоянием редких растений и исследовать их на этой территории. В принципе, статус ООПТ подразумевает ограничение в использовании этих территорий, а это значит, что фактор влияния людей на них снизится, чего иногда достаточно для сохранения вида.

Декоративный сорт — ирис бородатый Фото: Серафима Кузина

И в-третьих, нужно рассказывать об исчезающих растениях. Очень важна популяризация этого вопроса. Чтобы люди знали, что это редкие растения, что их нужно охранять. Красные Книги, в принципе, на это и нацелены. Они издаются для того, чтобы люди знали редкие растения — как они выглядят, где распространены, какие у них есть особенности.

Алексей уверен: очень важна популяризация краснокнижный растений, чтобы люди знали, что это редкие виды и их нужно охранять. Фото: Серафима Кузина

Красные Книги раздаются в школы, я знаю, что некоторые преподаватели по ними работают. Иногда учителя с ребятами приходят к нам в ботсад, и мы проводим для них занятия — объясняем, что такое редкие растения, и показываем их на наших экспозициях в Заповедном парке. Ну и еще один способ сохранения редких растений — это, конечно, их интродукция, то есть введение их в культуру. Этим занимаются ботанические сады, в том числе, и наш, где есть коллекция редких растений региона.

Один из способов сохранения редких растений — их разведение в условиях ботанического сада. Фото: Серафима Кузина

— Например?

— Это многие растения. Копеечник альпийский, жимолость татарская, зверобой большой, володушка многожилковая — хотя в природе мы ее уже много лет не находим в Томской области. Одно из мест, где ее когда-то отмечали — Тимирязево, недалеко от озера Песчаное, но сколько мы туда не ездили в последние годы, володушку не находили.

«Копеечник альпийский — очень ценное лекарственное растение. Его еще называют «красный корень» и считают «мужским» растением, — рассказывает Алексей. Фото: Серафима Кузина

Водных растений из Красной Книги у нас в коллекции нет, потому что им требуются особые условия выращивания. Ну, а другие почти все в нашем саду представлены. Например, терескен хохолковый. По нему вообще зафиксировано одно-единственное местонахождение в природе: в окрестностях села Уртам Кожевниковского района, где встречаются только три экземпляра и все. И важно: он не возобновляется, нет самосева, как такового, проростков мы тоже не отмечали. Сколько лет наблюдаем — три растения терескена, не больше. Но и хорошо, что не меньше.

Зверобой большой цветет в июле крупными желтыми цветками до 7 см. Найти его в природе можно в негустых берёзовых или смешанных лесах, а также по берегам речек и в зарослях кустарников. Фото: Серафима Кузина

А некоторые виды нам удается исключить из Красной Книги, как, например, получилось с земляникой мускусной. Вообще, это растение произрастает в Европе и дальше Урала не идет. А то, что встречается в Томской области — сейчас это тоже уже доказано учеными — просто беженец из культуры. На основе этого вида есть много садовых сортов, а птицы, поедая их ягоды, переносят семена, и растение таким образом распространяется. Мы заметили, что земляника встречается только около населенных пунктов, а дальше — в естественных сообществах — ее не встретишь. Поэтому было принято решение в этом году исключить ее из Красной Книги, обосновав тем, что земляника — беглец из культуры.

Земляника мускусная — беглец из культуры, и в этому году была исключена из Красной Книги. Фото: Серафима Кузина

Текст: Алёна Попова

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