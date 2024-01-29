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Организаторы премии «Серебряный Лучник» — Сибирь объявили председателя экспертного жюри

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Председателем жюри XIV Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Сибирь станет директор по корпоративным коммуникациям Трубной Металлургической Компании (ТМК), член попечительского совета и экспертного жюри национальной премии Федор Климкин.

Как сообщают организаторы премии, Федор Климкин курирует внешние и внутренние коммуникации ТМК с 2018 года. Начал профессиональную деятельность в 2001 году в РИА «Новости». В 2010–2012 годах работал в дирекции международных проектов ИД «Российская газета». В 2012–2016 годах — пресс-секретарь LUKOIL Overseas, затем до 2018 года работал в агентстве «Михайлов и Партнеры».

«Я всегда с интересом следил за проектами, поступавшими на национальную премию из Сибири, и знаю, что в Сибирском федеральном округе хорошо развита коммуникационная отрасль. Буду рад, если на региональном конкурсе мне как председателю экспертного жюри удастся не только посмотреть качественные проекты, но и ощутить дух профессионального комьюнити, почувствовать ту атмосферу, в которой рождаются эти креативные и оригинальные решения», — прокомментировал Федор Климкин.

В этом году в состав экспертного жюри премии вошли 16 профессионалов в сферах PR, маркетинга и медиа из семи сибирских регионов. В их числе оказался исполнительный директор в Сибирской федеральном округе АО «РИС Интерфакс», томич Дмитрий Афонин.

Экспертами было оценено 98 коммуникационных проектов в семи номинациях, заявленных на конкурс по итогам года, в формате онлайн-голосования. В шорт-лист по итогам первого тура вошли 22 проекта. Среди них два томских проекта — фестиваль искусства и чтения «ТОМ» и урбанистский арт-проект MonsTrees

Победителя среди всех финалистов определит экспертное жюри по итогам публичных защит 3 февраля в Красноярске. Десять проектов уже рекомендованы к участию без оплаты регистрационного взноса в XXVII Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». А обладатель сибирского гран-при войдет в ее шорт-лист.

Генеральный партнер XIV региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь — ГМК «Норильский никель». Стратегический партнер — ПАО «Магнит». Оператор премии — агентство «АГТ-Сибирь». Информационный партнер премии — интернет-издание «Томский Обзор».

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