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Томич Дмитрий Афонин стал членом жюри премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

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Исполнительный директор в Сибирской федеральном округе АО «РИС Интерфакс» Дмитрий Афонин из Томска вошел в экспертное жюри премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Сибирь.

Как уточняют организаторы, вместе с коллегами из семи регионов ему предстоит выбрать лучшие коммуникационные проекты 2023 года, реализованные на территории СФО. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 28 декабря на сайте luchnik-siberia.ru.

Работа жюри будет проходить в два этапа. Сначала эксперты заочно рассмотрят все кейсы, заявленные на конкурс по итогам года в семи номинациях. После их онлайн-голосования будет сформирован шорт-лист. Финалисты представят свои проекты членам жюри уже очно на завершающих мероприятиях премии в начале февраля 2024 года.

Помимо Дмитрия Афонина в этом году определять победителей конкурса приглашены:

Имя председателя жюри XIV региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь будет объявлено в январе 2024 года. По традиции его возглавит один из членов Попечительского совета или экспертного жюри премии. Оператором сибирской премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

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