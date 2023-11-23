Томич Дмитрий Афонин стал членом жюри премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

23 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Исполнительный директор в Сибирской федеральном округе АО «РИС Интерфакс» Дмитрий Афонин из Томска вошел в экспертное жюри премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Сибирь.

Как уточняют организаторы, вместе с коллегами из семи регионов ему предстоит выбрать лучшие коммуникационные проекты 2023 года, реализованные на территории СФО. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 28 декабря на сайте luchnik-siberia.ru.

Работа жюри будет проходить в два этапа. Сначала эксперты заочно рассмотрят все кейсы, заявленные на конкурс по итогам года в семи номинациях. После их онлайн-голосования будет сформирован шорт-лист. Финалисты представят свои проекты членам жюри уже очно на завершающих мероприятиях премии в начале февраля 2024 года.

Помимо Дмитрия Афонина в этом году определять победителей конкурса приглашены:

Игорь Астапов, заместитель директора Красноярского представительства ПАО «ГМК Норильский никель»

Михаил Беднаржевский, руководитель пресс-центра АО «Барнаульская горэлектросеть»

Даниил Беленко, основатель и директор компании MasterSound®

Юрий Волков, и. о. руководителя отдела по улучшению потребительского опыта МЕГА Омск

Никита Гирин, директор креативного бюро «Энгиро»

Таисия Голубева, директор по внешним коммуникациям торговых сетей «Батон» и «Красный Яр» (Х5 group)

Татьяна Думенко, начальник департамента по связям с общественностью АО ХК «СДС»

Анастасия Дьякова, заместитель директора по связям и коммуникациям Енисейского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»

Сергей Зыблев, руководитель пресс-службы губернатора Красноярского края

Екатерина Кузнецова, исполнительный директор АНО «Сибирский регистр доноров костного мозга»

Александра Малыгина, PR-специалист ЦКП «СКИФ»

Ольга Михайлова, руководитель группы связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Сибири

Ярослав Моргунов, руководитель направления маркетинга и коммуникаций Bellini Gastronomic Ecosystem

Глеб Русин, руководитель направления внешних коммуникаций строительной группы УРС

Имя председателя жюри XIV региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь будет объявлено в январе 2024 года. По традиции его возглавит один из членов Попечительского совета или экспертного жюри премии. Оператором сибирской премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

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