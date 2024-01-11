Денис Арапов стал начальником департамента информполитики администрации Томской области

Томский Обзор / Фото: 11 января 2024 // Фото: tomsk.gov.ru

Исполняющий обязанности начальника регионального департамента информационной политики Денис Арапов возглавил ведомство. Соответствующее решение принял губернатор региона Владимир Мазур, передает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, Денис Арапов стал и. о. начальника департамента информационной политики администрации Томской области с октября 2023 года. Он сменил Алексея Севостьянова, который занимал эту должность на протяжении 11 лет.

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