18+
18+
РЕКЛАМА

Денис Арапов стал начальником департамента информполитики администрации Томской области

Награды и назначения, Томские новости, информполитика назначение награды интересные новости Томска чиновники команда варяги Денис Арапов стал начальником департамента информполитики администрации Томской области

Исполняющий обязанности начальника регионального департамента информационной политики Денис Арапов возглавил ведомство. Соответствующее решение принял губернатор региона Владимир Мазур, передает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, Денис Арапов стал и. о. начальника департамента информационной политики администрации Томской области с октября 2023 года. Он сменил Алексея Севостьянова, который занимал эту должность на протяжении 11 лет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Wink на ладони: «Ростелеком» подарил томичам «хрустальную» фигуру Снежной королевы

26 декабря 2023
Томские новости

Более 50 сообщений о последствиях ночного ветра поступило в оперативно-дежурную служб Томска

11 января 2024
Томские новости

Новый год маленькой Ани. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

30 декабря 2023
Томские новости

Новый год маленькой Василины. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

1 января 2024
Томские новости

Ветер повредил два светофора и три дорожных знака в Томске

9 января 2024
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и кошек

16 декабря 2023
Томские новости

В Томске наградили победителей, нашедших по городу больше всех монстров MonsTrees

27 декабря 2023
Томские новости

В Томской области открыли последнюю в этом году ледовую переправу

26 декабря 2023
Томские новости

Масштабное отключение воды в Томске, запланированное на 18 декабря, вновь переносится

15 декабря 2023