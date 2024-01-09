18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске отремонтировали еще один «Дом за рубль»

Деревянная архитектура, Дом за рубль, Томские новости, аренда дом за рубль интересные новости Томска деревянная архитектура историческое наследие В Томске отремонтировали еще один «Дом за рубль»

В Томске в рамках проекта «Дом за рубль» завершено восстановление деревянного здания на ул. Красноармейской, 78. Занимавшаяся ремонтом компания подала документы в департамент управления муниципальной собственностью администрации города для получения льготной ставки арендной платы в один рубль в год.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в настоящее время объект введен в эксплуатацию. Комиссия по вопросам установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия или объектов деревянного зодчества администрации Томска рассмотрит представленные арендатором дома документы после новогодних каникул.

В ближайшее время несколько инвесторов, участвующих в проекте, намерены завершить восстановление объектов деревянного зодчества. Среди них здания по улицам Кривая, 8, Лермонтова, 24, Гоголя, 16, Пушкина, 28в, Савиных, 10а и другие.

Дом по ул. Красноармейской, 78 площадью 280 кв. м. был взят в аренду в декабре 2019 года. Инвестором выступил Евгений Калугин. Прежде он уже восстановил дома на ул. Пушкина, 5, ул. Октябрьская, 30 и в пер. Кустарный, 6.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске из-за аварии на водопроводных сетях частично перекрыли движение через Степановкий переезд

14 декабря 2023
Томские новости

«Ростелеком» провел серию обучающих встреч со школьниками Томска и Северска

22 декабря 2023
Томские новости

На этой неделе хирургический корпус Томского областного онкодиспансера примет первых пациентов

20 декабря 2023
Томские новости

Сотовая связь появилась еще в пяти селах Томской области

20 декабря 2023
Томские новости

«Томский Обзор» представляет волшебный проект «Усовка — улица детства»

13 декабря 2023
Томские новости

Новый год маленького Егора. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

31 декабря 2023
Томские новости

Исторические здания Красноярска попадут в новую книгу о городе

23 декабря 2023
Томские новости

Объявлен конкурс на ремонт Северного моста через Томь

13 декабря 2023
Томские новости

Центр производства и испытаний беспилотников откроют в Томске

19 декабря 2023