В Томске отремонтировали еще один «Дом за рубль»

9 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске в рамках проекта «Дом за рубль» завершено восстановление деревянного здания на ул. Красноармейской, 78. Занимавшаяся ремонтом компания подала документы в департамент управления муниципальной собственностью администрации города для получения льготной ставки арендной платы в один рубль в год.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в настоящее время объект введен в эксплуатацию. Комиссия по вопросам установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия или объектов деревянного зодчества администрации Томска рассмотрит представленные арендатором дома документы после новогодних каникул.

В ближайшее время несколько инвесторов, участвующих в проекте, намерены завершить восстановление объектов деревянного зодчества. Среди них здания по улицам Кривая, 8, Лермонтова, 24, Гоголя, 16, Пушкина, 28в, Савиных, 10а и другие.

Дом по ул. Красноармейской, 78 площадью 280 кв. м. был взят в аренду в декабре 2019 года. Инвестором выступил Евгений Калугин. Прежде он уже восстановил дома на ул. Пушкина, 5, ул. Октябрьская, 30 и в пер. Кустарный, 6.

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