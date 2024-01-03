Новый год маленькой Алены. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

3 января 2024 / Томский Обзор

Продолжаем рассказывать наши редакционные новогодние истории.

А сегодня у нас история от журналиста и редактора «Томского Обзора» Алены Поповой:

— Одно из самых ярких воспоминаний о новогодних праздниках связано у меня со школьными концертами. Я училась в небольшой сельской школе под Кировом, где не было своего актового зала, поэтому все наши праздники проходили в сельском клубе, в том числе и Новый год. Подготовка к нему была большим событием для всех в школе — обычно за месяц мы искали сценарий, распределяли роли, оставались часто после уроков, чтобы отрепетировать наше сказочное представление. Ближе к Новому году мы придумывали себе костюмы — для этого я рылась в бабушкином шкафу или домашних старых вещах в поисках чего-то неординарного.

Алена на Новый год в костюме Лисы Фото: из семейного архива Алены Поповой

Нам давали волю фантазии, чтобы образы получились колоритные, поэтому в своих выступлениях я использовала и старую дедушкину шапку-ушанку, и его шляпу, и папины шерстяные кофты, и мамины платья — все шло в дело. За свои школьные годы я попробовала себя в роли Бабы-Яги, хитрой лисы Алисы, серого Волка и деда Кузьмича. А став немного постарше, мне приходилось даже наряжаться Дедом Морозом на детских утренниках: малыши мне читали стихи, я водила с ними хороводы и танцевала под «Маленьких утят», видя в их глазах, что они верят в добрую сказку. Хотя сама я — мне рассказывала мама — когда была совсем маленькая, боялась Деда Мороза. И как только он со мной заговаривал, начинала плакать, даже несмотря на то, что под колючей бородой скрывалось лицо моего папы.

Школьный Новый год в клубе Фото: из семейного архива Алены Поповой

Последние дни до Нового года всегда были самые насыщенные и веселые. Ученики и учителя все вместе наряжали елку в сельском клубе за несколько дней до представления, потом проходили школьные утренники для начальной школы и вечера — для старшеклассников. Дома, так как мои родители учителя и участвовали в подготовке школьных сценок, тоже было суетно, но при этом мы не забывали и о домашнем празднике.

По традиции мы вместе лепили пельмени с помощью специальной алюминиевой пельменницы, из салатов на столе были всегда «Оливье» и «Селедка под шубой» — хотя ни то, ни то я в детстве не любила. Еще мама готовила очень вкусный торт «Зебра» с добавлением какао и сгущенки. Некоторые рецепты блюд она специально искала в журнале «1000 мелочей», там же она нашла рецепт, например, творожного чизкейка, который потом стал для всех гостей ее фирменным десертом. Елка у нас в доме всегда была настоящая, папа специально на лыжах ходил за ней в лес, а нам, мне, моей сестре и брату, доверяли ее нарядить.

Алена на школьном празднике в костюме Ночи Фото: из семейного архива Алены Поповой

Раньше у нас большинство елочных игрушек были старые, одна из моих любимых до сих пор — это небольшой серебристый чайничек. Его я всегда вешала поближе к Деду Морозу, чтобы если ему вдруг приспичит выпить чая — он всегда мог это сделать. Новые игрушки мы вешали обычно на самый вверх, чтобы елочка сильнее блестела, на макушку водружали новогоднюю звезду, которая сначала не горела, а потом папа сделал так, чтобы и она светила красными, зелеными и желтыми цветами.

Алена под елочкой Фото: из семейного архива Алены Поповой

И, конечно, самая приятная часть Нового года — подарки. Нам обычно дарили кулечки с конфетами. Уже сложилась такая традиция, что перед тем, как съесть первую конфету мы все втроем высыпали наши подарки на пол и разбирали конфеты на вкусные и невкусные, иногда обменивались, если видели у друг друга что-то интересное. К слову сказать, нам всем уже не десять лет, а мы все равно получаем свой маленький сладкий подарок и рассыпаем конфеты на полу в поисках самой вкусной.

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