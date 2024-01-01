Новый год маленькой Василины. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

1 января 2024 / Томский Обзор

Продолжаем рассказывать наши редакционные новогодние истории.

Сегодня у нас история от шеф-редактора «Томского Обзора» Василины Фаткулиной:

— Новый год в детстве всегда был окутан атмосферой волшебства! Для меня он был праздником в традиционно узком семейном кругу. Обычно за несколько дней до праздника папа привозил елку. Он признавал только елку и ничего кроме елки, никакие пихты и сосны не годились. Новогоднее дерево всегда заносилось в дом строго утром 31 декабря, заполняя все пространство своим невероятным сказочным ароматом (и сейчас, поймав его где-то в лесу, меня уносит в детские воспоминания).

Василина — Красная Шапочка Фото: из семейного архива В. Фаткулиной

К тому времени уже шла активная подготовка стола — все достаточно традиционно: оливье, мандарины, пельмени и запеченная утка (потому что было свое хозяйство). Но, увы, в детстве я не очень любила все, что содержало в себе вареные овощи и домашнее мясо, поэтому самым моим любимым и вожделенным блюдом была «красная рыба». Это была обычная копченая горбуша и тогда, в 90-е, я видела ее только по большим праздникам, поэтому очень долгое время именно она олицетворяла для меня новогодний стол:))

Пока мама готовила, папа доставал елочные игрушки и гирлянду. И, конечно, она не горела или горела, но не вся! Тогда папа брался за паяльник и изоленту, а я радостно скакала рядом с вопросами «Получилось?! Получилось?!». Гирлянда чинилась и мы с папой приступали к украшению елки, традиционно перебирая разбитые и целые игрушки. Тогда все были только стеклянные! Пока я наряжала елку, папа бежал топить баню. А потом все, кроме маленькой меня, садились лепить пельмени — тоже один из важнейших атрибутов новогодней суеты. Доделав это, семья поочередно отправлялась в баню. И уже только часам к 23.00 все собирали на стол и садились провожать Старый год. А у меня начинался нервный мандраж по поводу того, что же я в этот раз найду под ёлочкой!

Василина под елкой Фото: из семейного архива В. Фаткулиной

После боя курантов и чоканья шампанским, обязательно зажигались бенгальские огни. Обожаю их до сих пор и всегда стараюсь воспроизводить эту традицию. После курантов и тостов меня отвлекали в другую комнату по какому-то поводу, а потом предлагали поискать под разноцветно горящим огоньками деревом подарок от «зайчика». Ох, эти непередаваемые эмоции от самого факта нахождения подарка!

После вся семья обязательно должна была выйти на улицу и запустить фейерверк. В годы, когда у родителей не было денег на покупку салюта, папа стрелял из ружья и давал мне это сделать. Соседи, заслышав залпы, тоже стекались на улицу посмотреть красочные вспышки в небе уже Нового года. А потом начиналась обыкновенная программа с выбором канала, который транслирует наиболее интересное (естественно, по мнению взрослых) новогоднее шоу.

Василина с Дедом Морозом Фото: из семейного архива В. Фаткулиной

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