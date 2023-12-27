В Томске наградили победителей, нашедших по городу больше всех монстров MonsTrees

27 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске подвели итоги конкурса арт-проекта MonsTrees. Награждение победителей, которые нашли в городе наибольшее число поврежденных деревьев и кустарников с харизматичными «глазами», прошло 25 декабря. Ими стали Иван Мухин, Анна Новицкая и Дмитрий Яранцев, сообщает автор проекта томский урбанистический паблик «Город не бесит».

Напомним, для привлечения внимания к бережному отношению к зеленым насаждениям на улицах города организаторы проекта украсили пострадавшие засохшие деревья «глазами» из раскрашенных березовых брусков. На карте они отметили каждого из Монстров, указав его имя и характер, а затем объявили конкурс на поиск наибольшего количества таких деревьев с «глазами».

В течение двух месяцев авторы проекта получали фотографии Монстров по всему городу. Как отмечает создатель «Город не бесит» Дмитрий Поляков, основная цель MonsTrees была в том, чтобы донести до жителей Томска важность наличия зеленых насаждений на улицах и их пользу для здоровья:

— За 2 месяца проведения акции мы, я думаю, смогли рассказать об этом очень большой аудитории. О проекте писали и говорили очень много. Это множество томских интернет-СМИ, региональные интернет-издания, про Монстров даже вышла Московская бумажная! газета — нам прислали фотографию — Монстры были на ее обложке. Артемий Лебедев упомянул наш проект в своих «Новостях», очень много жителей города присылали фотографии Монстров, которых они замечали на улице, огромный охват в пабликах как местных так и федеральных. Наши Монстры стали частью Квест-рогейна «Необычные лики Томска» — это серия мероприятий активного отдыха с ориентированием по карте местности — нужно были искать, в том числе, и наши арт-объекты, чтобы победить в игре. Поэтому главная цель — громко высказаться о проблеме зеленых насаждения — достигнута.

Дмитрий Поляков Фото: Серафима Кузина

Всего в городе организаторы разместили 22 Монстра. Найти их можно в районе ул. Розы Люксембург, Енисейской, Усова, пр. Фрунзе, Комсомольского проспекта, пл. Батенькова и др. Правда, некоторые из засохших деревьев уже спилены, например, одни из первых Монстров в городе, Протон и Аделина. На их месте в скором времени планируют высадить новые крепкие саженцы.

— В начале акции было срублено три «героя». Это, с одной стороны, и есть цель проекта — обозначать аварийные деревья, требовать их рубки и высадки новых. Но, когда твой созданный герой валяется на земле, распиленный на чурки — ощущение грустное, — говорит Дмитрий. — С другой стороны, было много просто теплых слов от подписчиков, писали «спасибо» за наш проект, за любовь к городу, за неравнодушие, отмечали нас у себя в сторис, была пара смешных фото с объектами: кто-то обнимает дерево, кто-то сидит на пне на корточках. Интересно получать обратную связь и понимать, что герои ушли в народ и теперь живут в отрыве от тебя.

Партнеры проекта слева-направо: руководитель проекта «ЛесПросвет» Юлия Забелина, редактор «Томского Обзора» Василина Фаткулина, директор это-бутика «Эфирный дом» Татьяна Макушева Фото: Серафима Кузина

«Томский Обзор» выступил информационным партнером проекта и подарил призы победителям конкурса. Иван Мухин, нашедший наибольшее количество «монстров», получил новинку нашего издательства «Макушин Медиа» — гид «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу», Анна Новицкая стала обладательницей книги про деревянную архитектуру «Путешествие по Елани», а Дмитрию Яранцеву достался набор открыток «Томские районы».

— Благодарим организаторов за привлечение внимания горожан к проблеме городского озеленения и рады, что проект собрал столько откликов! Надеемся в следующем году увидеть его результаты и поучаствовать в новых классных задумках «Города не бесит», — рассказала редактор «Томского Обзора» Василина Фаткулина.

Победители конкурса «Найди всех MonsTrees» с организаторами и партнерами. Фото: Серафима Кузина

В дальнейшем все имеющиеся адреса аварийных деревьев и тех, что присылали горожане во время проекта, организаторы планируют отправить в департамент дорожной деятельности. Также они будут размещены на сайте проекта, где каждый сможет отслеживать статус Монстров: стоит дерево, срублено или заменено на новое.

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