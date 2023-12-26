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Более восьми тысяч человек познакомились с историей Томского политеха на экскурсиях в 2023 году

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С начала года более восьми тысяч томичей и гостей города посетили бесплатные экскурсии по корпусам, музеям и именным аудиториям известных академиков в Томском политехе.

Как уточняют в пресс-службе вуза, наибольшей популярностью у гостей пользовались Главный корпус ТПУ и расположенный в нем музей истории политеха. Между тем музейный комплекс активно расширяет экскурсионную программу.

Так, в уходящем году томичи и гости города смогли прогуляться по Горному корпусу и расположенным в нем именным аудиториям академиков-геологов Усова и Сатпаева. Появились экскурсии по Физическому и Химическому корпусам. Кроме того, специально к акции «Ночь в музее» был подготовлен маршрут по восьмому корпусу. Всего за год политехники провели более 800 экскурсий.

— На самые крутые наши экскурсии, например, на прогулки по старинным корпусам ТПУ в новогодние каникулы, запись закрывается буквально за день после выхода анонса мероприятия. Мы очень рады, что наши форматы и маршруты пользуются такой популярностью у политехников и томичей, — отметила начальник отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Елизавета Кузьмина.

По её словам, специалисты политеха продолжают работать над новыми форматами. Одним из таких экспериментов стал совместный проект Томского политеха и детского технопарка «Кванториум» «Экскурсионные маршруты: Томские техноистории». Его участники могли посетить музеи вуза с экскурсиями с аудиогидами, и узнать об известных ученых ТПУ и их изобретениях.

Кроме того, осенью в вузе прошла школа подготовки гидов «Я тебе покажу» при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В рамках программы любители городских историй осваивали новую для себя профессию экскурсовода.

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