Погружение в техноисторию. Как в Томске исследуют «Код изобретательности»

15 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Детский технопарк «Кванториум»

Томск полон историй. Их рассказывает брусчатка, старые деревянные дома и, конечно же, огромное количество экскурсоводов. Этим летом у томских историй появился еще один рассказчик. Он говорит голосами известных ученых и видных деятелей города, глубоко погружает в историю и не отпускает, пока не закончит.

О том, как появились томские техноэкскурсии и как они устроены, «Томскому Обзору» рассказала заместитель директора АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» по учебно-методической и организационной работе, куратор проекта Олеся Куренская.

Томские техностории

На экскурсии можно сфотографироваться с экспонатами Фото: детский технопарк «Кванториум»

Проект был придуман весной 2022 года. Летом он выиграл грант президентского Фонда культурных инициатив. А уже в ноябре команда «Кванториума» приступила к реализации проекта.

- Идея родилась в нашей команде, мы развивали ее вместе. Инициатором иммерсивной экскурсии в наушниках выступила экс-директор "Кванториума" Полина Мозгалева, — рассказала Олеся Куренская. — Изначально это планировалось как знакомство школьников и студентов с регионом через тему технологий. Как можно рассказать про историю родного края, какие для этого есть возможности. Иммерсивные экскурсии и QR-квесты — это тоже технология, которая помогает информацию получать, причем не только детям.

Экскурсия с погружением

На экскурсии Фото: детский технопарк «Кванториум»

Иммерсивные экскурсии отличаются от обычных большим уровнем погружения в изучаемый материал. В детском технопарке «Кванториум» томичам предлагают пройти по одному из трёх маршрутов вместе с куратором, надев специальные наушники. В них историю Томска будут рассказывать герои — известные в городе личности.

— Ты в наушниках, твой мир уже немного ограничен. Ты воспринимаешь информацию, которую тебе сообщают. Здесь нет ведущего, все происходит в формате небольшого аудиоспектакля. Но есть проводник, который направляет. Он обращает внимание слушателя — куда стоит посмотреть, где что-то было раньше, куда нужно переместиться. При этом участники могут находиться в радиусе 15 метров от него, сесть, полежать, обнять дерево, сделать то, что захотят, — рассказала Олеся Куренская.

Иммерсия не ограничена звуком и перемещениями в пространстве. На определенном этапе участники экскурсии могут потрогать экспонаты (например, керн), или попробовать угадать, из чего сделаны определенные предметы. Есть время и для селфи на живописном фоне.

Тестирование системы Фото: детский технопарк «Кванториум»

Сейчас в детском технопарке «Кванториум» полным ходом идут экскурсии по первому из трех маршрутов — он называется «Томский код изобретательности» и разработан в плотном сотрудничестве с Томским политехом.

— Нам организуют пропуск в корпус и аудиторию ТПУ, готовят пространство, встречают. Когда мы приходим — все уже готово. Двери открыты, дополнительные материалы разложены. Таким образом ведущего и участников экскурсии никто не отвлекает, они находятся в своем воображении, в пространстве спектакля, — объясняет Олеся Куренская. — Пока это единственный апробированный маршрут, на нем мы набили шишек. Второй практически готов к записи. Третий — будет до конца сентября и люди смогут на него попасть. Те, кто были на первой экскурсии, уже спрашивают, когда будет вторая, чтобы посмотреть что-то новое.

Прогулка по первому маршруту «Томский код изобретательности» стартует от здания, где располагается детский технопарк «Кванториум» (пр. Ленина, 26). Маршрут пролегает мимо Томского электромеханического завода — там участники узнают о создателе отбойного молотка. По пути экскурсанты посещают два корпуса Томского политеха. С наполнением маршрута контентом «Кванториуму» помогла известный томский гид Елена Ерофеева.

— Мы понимали, что содержание без специалиста не сможем собрать. Елена помогла нам на этапе разработки проекта. Это её концепция, она придумывает идею, мы работаем с командой технопарка, даем обратную связь, свои мысли, после чего Елена дорабатывает содержание. И в конечном результате у нас получается сценарий, — уточнила куратор проекта .

Второй маршрут в детском технопарке «Кванториум» планируют пустить по территории томского Академгородка. По словам создателей проекта, здесь томичи смогут ощутить уникальное сочетание городского района, связанной с ним истории науки и технологий, а также появившейся позже особой экономической зоны. Это синергия, которая вдохновляет.

— Понятно, что мы гордимся своими университетами и можем просто пойти с экскурсией по ним. Но такого контента уже много. Хочется показать людям то, чего они не видели, — объясняет Олеся Куренская. — В Академгородок мало кто приезжает. Ты не знаешь, куда ехать, не можешь никуда зайти: это все-таки закрытые институты. Хотя там работают очень отзывчивые люди. Сейчас мы сотрудничаем с ними, в результате, нас будут запускать туда, куда нельзя попасть «с улицы».

Третья экскурсия планируется более короткой, она будет проходить по центру города и рассчитана на ребят помладше. Все три маршрута в детском технопарке «Кванториум» заработают до конца сентября.

Первые пробы нового для Томска формата экскурсий прошли в августе в рамках форума Август.PRO. Тогда по маршруту прошли около 30 работников сферы образования, приехавшие со всей страны. После этого иммерсивные экскурсии реализуются на постоянной основе.

До конца сентября повторить этот путь смогут все желающие. Для того, чтобы попасть на бесплатную иммерсивную экскурсию достаточно выбрать подходящую дату (с расписанием можно ознакомиться здесь), заполнить форму и вовремя подойти к детскому технопарку «Кванториум».

В дальнейшем проект иммерсивных экскурсий «Кванториума» получит развитие. Разработчики уже выиграли конкурс «Открываем Россию заново» с проектом «Теплые истории в сибирском городе». В его рамках 12 студентов со всей России приедут в Томск и запишут собственную иммерсивную экскурсию с точки зрения гостя города.

QR-квесты

Вторая, не менее увлекательная часть проекта «Кванториума», не включает использование наушников и проводника. Она автономна и доступна всем и каждому. В сердце этого проекта своего рода игровой движок — адаптированная под мобильные телефоны платформа, с помощью которой все желающие в одиночку или командой могут проходить квест. Для этого нужно заполнить простую форму на сайте и нажать кнопку «Старт».

— Мы проводили опросы перед запуском экскурсий и QR-квестов — о чем бы жители нашего города хотели чуть больше узнать, — рассказала Олеся Куренская. — В итоге, опираясь на эти ответы, мы разработали три QR-квеста: «Томск военный», «Томск студенческий» и «Томск космический». У нас город студенческий и всех эта тема волнует — куда ребенку поступить. Поэтому без вузов мы обойтись никак не могли, отсюда и «студенческий». «Томск военный» — про город в годы Великой Отечественной Войны, когда сюда переехали в эвакуацию предприятия со всей страны, велись разные разработки. Это больше инженерная тема с военным акцентом. Ну и Томск очень много связывает с космосом, поэтому эту тему мы тоже затронули.

По ходу выполнения квеста его участникам предстоит отвечать на вопросы по основной теме, после чего будет открываться адрес новой локации с QR-кодом, которые приведет к новому вопросу.

Так выглядели таблички с QR-кодом для квеста Фото: детский технопарк «Кванториум»

Одной из отличительных особенностей платформы, которую используют для проведения квестов, является её мобильность. Туда легко можно добавить новые квесты, которые можно проходить и за пределами Томска.

— Мы готовы использовать нашу платформу для реализации квестов на территории всей области. Например, если учитель из села Кожевниково хочет провести игру, он связывается с нами, мы ему объясняем, какую форму нужно заполнить. Потом загружаем квест и он проводит его своим ученикам, — уточняет Олеся Куренская.

Сами квесты рассчитаны на школьников и студентов, но, как уверяют разработчики, проходить их интересно и взрослым. В среднем квест проходится за час-полтора на дистанции 4-5 километров.

Подробнее познакомиться с проектом смогут все желающие на грядущей «Киберференции», которая пройдет в инженерном дворике ТПУ уже в эту субботу. В её рамках состоится QR-квест-чемпионат, все желающие смогут узнать расписание интерактивных иммерсивных экскурсий. А еще гостей ждут мастер-классы, розыгрыши, выставки и игры.

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