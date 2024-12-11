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Жители микрорайона Академический в Томске остались без воды из-за аварии

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график когда дадут интересные новости Томска Жители микрорайона Академический в Томске остались без воды из-за аварии

Сегодня, 11 декабря, в Томске в микрорайоне Академическом жители остались без холодной воды из-за повреждения водопроводной линии диаметром 100 мм.

Как сообщает пресс-служба мэрии, аварийное отключение продлится с 9.30 до 23.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

В сообщении уточняется, что для жителей организован подвоз воды организован по адресу пр. Академический, 65.

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