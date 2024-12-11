Жители микрорайона Академический в Томске остались без воды из-за аварии

11 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 11 декабря, в Томске в микрорайоне Академическом жители остались без холодной воды из-за повреждения водопроводной линии диаметром 100 мм.

Как сообщает пресс-служба мэрии, аварийное отключение продлится с 9.30 до 23.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Микрорайон 2-й Академический, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 8А, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 35А, 35Б, 35В, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74А, 74/А, 75, 78, 79, 80, 81, 81А, 82А, 83, 83А, 84, 85, 85/1, 85А, 86, 87А, 88, 89, 90, 95, 96;

Микрорайон Академический, ½, 1/3, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74/2, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97А, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103А, 104, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 110, 110А, 111, 112, 113, 114, 115, 115А, 115Б, 115В, 115Г, 115Д, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 124А, 124Б, 124В, 124Г, 124Д, 124Е, 124Ж, 125, 125А, 125Б, 125В, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134;

Проспект Академический, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/14, 20/15, 20/16, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/14, 22/15, 22/16, 22/17, 23, 24, 24а, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 26, 26/1, 26/1 стр.1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71.

В сообщении уточняется, что для жителей организован подвоз воды организован по адресу пр. Академический, 65.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».